Fábio Faria vê Rio Ave como duro teste ao Benfica

O FC Porto sábado na Madeira e o Benfica domingo em Vila do Conde jogam uma cartada importante na disputa do título de campeão nacional de futebol, a três jornadas do final da competição.



O Benfica entrará em campo 24 horas depois do FC Porto, a partir das 20h15 de domingo, para defrontar o Rio Ave no terreno deste.



Fábio Faria, ex-jogador de Rio Ave e Benfica sabe que o desafio constituirá um duro teste a equipa da Luz.



Fábio Faria afirmou também, em declarações à Antena 1, que se o Benfica ganhar em Vila do Conde será campeão.