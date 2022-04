Fábio Veríssimo arbitra o dérbi Sporting-Benfica

Fábio Veríssimo vai arbitrar pela primeira vez um embate entre os rivais lisboetas no Estádio José Alvalade, depois de ter estado na vitória caseira do Benfica frente ao Sporting, por 2-1, em 25 de julho de 2020.



Na altura, os encarnados, comandados por Nélson Veríssimo, então após suceder interinamente a Bruno Lage, derrotaram os verde e brancos, de Rúben Amorim, com golos de Seferovic e Carlos Vinicius, contra o tento leonino de Sporar, relegando o Sporting para o quarto lugar do campeonato e para as pré-eliminatórias da Liga Europa.



O dérbi lisboeta vai ser o quinto "clássico" de Fábio Veríssimo, o segundo na presente temporada, depois de ter estado na vitória caseira do FC Porto frente ao Benfica, por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal, em 23 de dezembro de 2021, no último jogo de Jorge Jesus no comando técnico dos encarnados.



Antes, na época 2018/19, o árbitro leiriense dirigiu a vitória caseira do Benfica frente ao FC Porto, por 1-0, selada com um golo de Seferovic, e o triunfo dos "dragões" na receção ao Sporting, por 2-1, com os golos azuis e brancos de Danilo e Héctor Herrera e o tento verde e branco de Luiz Phellype.



Já na presente edição da I Liga, Fábio Veríssimo esteve nas vitórias do Sporting nos recintos de Vitória de Guimarães (3-1) e Vizela (2-0) e no empate em Famalicão (1-1) e nos dois embates do Benfica frente ao Portimonense (vitória dos algarvios por 1-0 na Luz e dos lisboetas no Algarve por 2-1).



Dirigiu também a meia-final da Taça da Liga entre Benfica e Boavista, que os encarnados superaram, ao vencerem por 3-2 nas grandes penalidades, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar.