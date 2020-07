Falta 1 dia. Benfica e FC Porto ultimam estratégias para a final da Taça

Dezasseis anos depois a final da Taça de Portugal volta a ser disputada entre Benfica e FC Porto.





As equipas preparam ao encontro nos seus locais de estágio: os encarndso em Óbidos e os azuis e brancos em Gaia.





Eis a agenda completa dasa duas equipas para o dia de hoje (sexta-feira) revelada pela Federação Portuguesa de Futebol:









10h50 – Entrada no Estádio do GD Peniche para recolha de imagens do SL Benfica

11h05 – Treino do SL Benfica no Estádio do GD Peniche - 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social (OCS)

11h20 – Saída dos OCS do Estádio do GD Peniche

12h45 – Acesso à Sala de Conferência de Imprensa do Estádio do GD Peniche

13h00 – Conferência de Imprensa com o treinador do SL Benfica, Nélson Veríssimo, e um jogador na sala de conferência de imprensa do Estádio do GD Peniche



FC Porto





11h00 – Entrada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia (Olival)

11h15 – Treino do FC Porto no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia (Olival) - 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social (OCS)

11h30 – Saída do relvado do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia (Olival)

12h30 – Conferência de Imprensa com o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e um jogador no Centro Media do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia (Olival)





O 244.º clássico entre dois dos maiores rivais do nosso campeonato será o décimo jogo da história de confrontos entre “águias” e “dragões” na prova rainha do futebol português.





Ao longo de 79 edições da segunda competição mais importante a nível nacional, Benfica e FC Porto encontraram-se em 35 ocasiões - quatro vezes nos quartos, doze nas meias e nove na final -, com clara vantagem para os encarnados, que venceram 21 duelos contra nove triunfos dos azuis e brancos (e cinco empates).





O primeiro encontro entre as duas equipas na derradeira etapa da Taça de Portugal remonta à época de 1952/53, por altura da 13.ª edição da prova, com o Benfica de Ribeiro dos Reis a golear o FC Porto de Cândido de Oliveira, por 5-0, no Estádio Nacional do Jamor.





Da última vez que as duas equipas se encontraram nesta competição foi na época 2003/04. Nessa altura os encarnados venceram por 2-1, após prolongamento, no Jamor.