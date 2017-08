Faltam quatro dias para o jogo da Supertaça

Mário Aleixo - RTP 01 Ago, 2017, 08:42 | Futebol Nacional

A equipa dos encarnados, depois de cumprir na segunda-feira um dia de folga, inicia hoje o ciclo de preparação do jogo da primeira competição oficial da época.



A formação da Luz faz o primeiro treino da semana no centro de estágio do Seixal.



A maior novidade deverá ser o desfazer da dúvida no lado direito da defesa. André Almeida está recuperado da lesão que o apoquentava e pronto para assumir a titularidade.



Júlio César que também sentiu algumas queixas, durante a semana de estágio em Inglaterra, está pronto para ocupar o lugar na baliza.



Daí que, apesar do tempo que ainda falta até ao desafio, seja possível dizer que em Aveiro deverão fazer parte do “onze” inicial XX jogadores que foram campeões na última época: Júlio César, André Almeida, Luisão, Jardel, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.



A exceção será Seferovic que constituirá com Jonas a dupla de ataque.



À margem da equipa os nomes de Svilar do Anderlecht (guarda-redes) e Douglas,do Barcelona (defesa-direito) são apontados como os mais prováveis para ocuparem as vagas sentidas no plantel.



Vitória entre o trabalho e a festa



Também a equipa do Vitória de Guimarães continua a preparar, esta terça-feira, o encontro da Supertaça.



Os minhotos também continuam atentos ao mercado com o objetivo de valorizar a equipa.



O defesa brasileiro Pedro Henrique prolongou o vínculo com o clube mas a duração do mesmo não foi revelado.



Mas esta terça-feira é um dia especial para os vitorianos. O plantel apresenta-se aos adeptos, pelas 21h30, no centro histórico da cidade.



A expetativa é grande porque os adeptos esperam que possam ser anunciados mais reforços, nomeadamente Abdoulaye, do FC Porto, e Lucão, do São Paulo.