Famalicão anuncia continuidade de Pêpê Rodrigues até ao final da época

O médio de 24 anos, que jogou metade da temporada passada na formação famalicense por empréstimo do Olympiakos, "rubricou um contrato até ao final da época", pode ler-se nas redes sociais do clube.

Pêpê Rodrigues fez 18 jogos pelo Famalicão na época passada.

"Estou muito feliz por me manter num clube em que fui espetacularmente recebido e que foi importante para recuperar a minha confiança", afirmou o médio aos meios oficiais do clube.