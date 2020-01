Famalicão anuncia contratação do australiano Ryan Teague

O jogador australiano, que participou no Mundial de sub-17, no Brasil, tornou-se o mais jovem de sempre a assinar contrato profissional, aos 16 anos, com um clube do primeiro escalão do futebol australiano.



"Estou muito empolgado com este novo desafio. O Famalicão é um clube que está a possibilitar a vários jovens mostrar a sua qualidade num campeonato muito competitivo", afirmou Teague, em declarações ao sítio oficial do clube famalicense.



Após 18 jornadas, o Famalicão, que no domingo perdeu por 1-0 na receção ao Santa Clara, segue no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 31 pontos, menos um do que o Sporting, terceiro colocado.