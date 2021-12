Famalicão-Belenenses SAD reagendado para 13 de janeiro

O encontro foi adiado apenas duas horas antes do apito inicial, devido a todo o plantel do Famalicão ter sido colocado em isolamento profilático, depois de terem sido detetados 11 casos positivos entre jogadores e equipa técnica.



O jogo terá início às 18:00.



Por causa deste reagendamento, o Famalicão-Paços de Ferreira, da 18.ª jornada, sofreu alteração de horário, tendo agora início marcado para as 18:30.