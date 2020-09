Famalicão contrata Daniel Morer ao Barcelona

O lateral-direito espanhol, de 22 anos, cumpriu mais de dez temporadas nas equipas de formação do emblema catalão e ajudou o clube a vencer a Youth League na temporada 2017/2018, tendo ainda sido convocado para jogos da equipa principal no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões.



"Sinto-me entusiasmado por iniciar um novo ciclo na minha carreira. Depois de vários anos no FC Barcelona, chegou a hora de abraçar um desafio novo, num clube que se está a notabilizar pelo facto de praticar um bom futebol e valorizar jovens jogadores", referiu Daniel Morrer, ao site oficial do clube famalicense.