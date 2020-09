Famalicão contrata médio Iván Jaime ao Málaga

O espanhol, de 19 anos, foi formado no Málaga, tendo sido promovido à equipa principal do emblema da Andaluzia com apenas 17 anos.



Já na última temporada, Iván Jaime fez parte do plantel da equipa que disputou o segundo escalão espanhol, apresentando ainda no currículo várias internacionalizações pela seleção sub-19 de Espanha.



"Senti que esta era uma oportunidade irrecusável. O FC Famalicão apresenta-se como um clube que privilegia um futebol positivo e isso faz-me acreditar que irei evoluir ao longo desta temporada", afirmou ao site do clube português.



Iván Jaime é o 14.º reforço apresentado esta época para a equipa principal.