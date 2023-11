Famalicão em frente na Taça

O jogo em atraso da terceira eliminatória – adiado em 22 de outubro por impossibilidade dos visitantes aterrarem na Madeira devido ao mau tempo – ficou marcado pela superioridade do Famalicão, que venceu com golos de Francisco Moura (20), ‘bis’ de Pablo (29 e 90+1), Gustavo Sá (49) e Dobre (90).



O conjunto que ocupa a sétima posição na I Liga entrou determinado em resolver rápido a eliminatória disputada na Ilha da Madeira, com o primeiro golo a surgir aos 20 minutos, após Aranda levar a melhor à defesa insular e a apostar num passe em desmarcação, bem aproveitado por Francisco Moura.



Os famalicenses voltaram a mexer no marcador nove minutos depois, com Francisco Moura a assumir o papel de assistente, ao cruzar junto à bandeirola do lado esquerdo para Pablo, que, em zona frontal, atirou de primeira para o 2-0.



A Camacha, líder da série A do Campeonato de Portugal, ameaçou reduzir no primeiro minuto do segundo tempo, com Belo a acertar com estrondo no poste da baliza defendida por Zlobin.



Os visitantes voltaram a mostrar mais eficácia, aumentando a diferença, aos 49, por Gustavo Sá, numa jogada individual a tirar os defesas do caminho e a lograr o terceiro.



Quando tudo indicava que o resultado já estava decidido, o Famalicão marcou dois golos em dois minutos.



Em cima dos 90, Dobre, que saltou do banco, assinou o quarto golo, após jogada de entendimento com Afonso Henriques, e, no minuto seguinte, Pablo 'bisou' no encontro, fechando as contas.



O Famalicão vai defrontar o Benfica, que acumula o maior número de vitórias na competição (26), na quarta eliminatória da prova, em 25 de novembro, no Estádio da Luz.



Jogo realizado no Complexo Desportivo da Camacha, na Camacha.



Camacha – Famalicão: 0-5.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Francisco Moura, 20 minutos.



0-2, Pablo, 29.



0-3, Gustavo Sá, 49.



0-4, Dobre, 90.



0-5, Pablo, 90+1.



Equipas:



- Camacha: Duarte Nuno, Wellyson (Fábio Faria, 55), Luís Miguel, Prince, Cristiano, Samuel (Rodrigo Alírio, 55), Huguinho, Ponte (Kenny, 58), Vieirinha, Gabriel Fraga (Kenedy, 76) e Belo (Hudson, 76).



(Suplentes: Ohoulo, Kenedy, Rodrigo Alírio, Kenny, João Fernandes, Hudson, Fábio Faria, André e Tiago).



Treinador: Tiago Quaresma.



- Famalicão: Zlobin, Martin, Riccieli, De Haas, Francisco Moura (Rúben Lima, 75), Mirko Topic (Gustavo Assunção, 56), Zaydou (Tom Lacoux, 56), Gustavo Sá, Théo (Afonso Henriques, 75), Pablo e Aranda (Dobre, 68).



(Suplentes: Luiz Júnior, Rúben Lima, Tom Lacoux, Gustavo Assunção, Otávio, Afonso Rodrigues, Nathau, Dobre e Cádiz).



Treinador: João Pedro Sousa.



Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wellyson (19), Luís Miguel (37), Gabriel Fraga (38), Zaydou (45), Fábio Faria (65), Belo (68) e Kenedy (81).



Assistência: Cerca de 900 espetadores.