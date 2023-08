Famalicão-Moreirense fecha segunda jornada da I Liga

A equipa de Vila Nova de Famalicão estreou-se no campeonato com uma vitória no reduto do Sporting de Braga, por 2-1, enquanto o Moreirense perdeu na receção ao FC Porto, pelo mesmo resultado.Em caso de triunfo, o Famalicão junta-se no topo da I Liga a Boavista, Sporting, Vitória de Guimarães e FC Porto, todos com seis pontos.Nas 10 participações anteriores no primeiro escalão do futebol nacional, só por uma vez o Famalicão conseguiu somar duas vitórias a abrir, nomeadamente em 2019/20, então também sob o comando do técnico João Pedro Sousa.





O técnico dos famalicenses não vai poder contar, novamente, com Iván Jaime - continua afastado pelas conhecidas condições de marcado - e Théo Fonseca, este devido à prolongada lesão.





Mais próximo do regresso pode estar Puma Rodríguez, clinicamente apto, o panamiano poderá receber a primeira chamada da época para este desafio, que não deverá levar João Pedro Sousa a grandes mexidas.





Do lado dos "cónegos", o técnico Rui Borges sublinhou que "o rigor do jogo com o FC Porto" é para manter no embate desta segunda jornada, num duelo onde o jovem técnico quer ver imprimida maior "audácia", a fim de arrecadar os três pontos.





Na máxima força para a primeira deslocação do campeonato, o Moreirense não deverá sofrer alterações de maior, tendo em conta a boa réplica conseguida frente aos "dragões".





O duelo minhoto tem início às 20h15, em Vila Nova de Famalicão. O árbitro é António Nobre.