Famalicão procura primeiro triunfo na receção ao V. Guimarães

A equipa do Famalicão está no 18.º e último lugar do campeonato, com apenas três pontos, somando três empates e quatro derrotas na I Liga, enquanto o Vitória de Guimarães é 10.º, com sete pontos.



Se o Famalicão ainda não venceu, os vimaranenses apenas o fizeram por uma vez, na terceira jornada frente ao Vizela (4-0), e registam três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos.



As duas equipas chegam a este jogo depois de derrotas na jornada passada, o Famalicão na visita ao Tondela (3-2), e o Vitória de Guimarães na receção ao líder Benfica (3-1).



O jogo entre o Famalicão e o Vitória de Guimarães está agendado para as 21h15, no Estádio Municipal de Famalicão, numa partida que será dirigida pelo árbitro francês Thomas Leonard, no âmbito de um protocolo entre as duas federações.



Antes, na abertura da jornada, o Marítimo vai receber o Moreirense, num jogo que se vai disputar no Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, uma vez que a equipa está impossibilitada de utilizar o seu reduto devido às condições do relvado.



A equipa insular apenas venceu uma vez nesta edição da I Liga, na deslocação ao Belenenses SAD, na segunda ronda, e vem de três empates e duas derrotas, enquanto o Moreirense conseguiu o primeiro triunfo no campeonato na última jornada, frente ao Arouca (2-1).



Ambas as equipas entram em campo com os mesmos seis pontos na I Liga e vão enfrentar-se a partir das 19h00, num jogo que será arbitrado por Hugo Silva.