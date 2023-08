Famalicão quer castigos para autores das ofensas a Otávio Ataíde

”, pode ler-se no comunicado emitido pelo clube da I Liga.Na mesma nota, o Famalicão assegurou que tudo fará para que os autores das ofensas nas redes sociais sejam punidos.”, refere o clube.Otávio Ataíde revelou ter recebido nas suas redes sociais insultos racistas, na sequência da visita do Famalicão ao Sporting, no domingo, para a terceira jornada da I Liga, que os "leões" venceram por 1-0.”, escreveu o central, de 21 anos, na sua página no Instagram.Na mesma publicação, o jogador contratado esta temporada pelo emblema minhoto divulgou imagens das mensagens recebidas.”, rematou.



APCVD encaminha insultos para o Ministério Público



A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou ao Ministério Público “todas as informações disponíveis” sobre os insultos racistas recebidos pelo futebolista brasileiro Otávio Ataíde.



“A APCVD reuniu prontamente todas as informações disponíveis, de forma a encaminhar o expediente daí resultante ao Ministério Público e à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), atendendo à competência legal de tais entidades neste domínio, possibilitando o desencadeamento das diligências investigatórias entendidas por convenientes”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado.



Segundo aquela autoridade, não está no seu âmbito agir sobre este caso, uma vez que “os referidos atos não tiveram lugar no decurso do espetáculo desportivo”, no caso o Sporting-Famalicão de domingo.