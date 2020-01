Famalicão tenta capitalizar dérbi lisboeta e consolidar lugar no pódio

Os famalicenses, que na quarta-feira asseguraram uma inédita presença nas meias-finais da Taça de Portugal, somam 30 pontos, mais um do que os ‘leões’, que na sexta-feira perderam em casa com o rival lisboeta, por 2-0.



Em caso de triunfo sobre o Marítimo, a formação orientada por João Pedro Sousa abre quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e reduz para oito a diferença para o segundo colocado, FC Porto, que foi derrotado por 2-1 pelo Sporting de Braga, na abertura da ronda.



Em Vila Nova de Famalicão, em jogo agendado para as 17:30, os minhotos terão pela frente o 10.º classificado, que vem de quatro partidas sem perder, sendo que a última derrota do conjunto comandado por José Gomes aconteceu no Estádio da Luz (4-0).



Rio Ave e Boavista encerram a 17.ª jornada e a primeira volta da I Liga, às 20:00, sendo que os vila-condenses precisam de uma vitória para igualarem o Vitória de Guimarães no quinto lugar, com 25 pontos, depois de os vitorianos terem batido por 1-0 o Santa Clara na véspera.



Por seu lado, os ‘axadrezados’ ainda procuram a primeira vitória sob o comando de Daniel Ramos, após um empate com Portimonense e um desaire com o Famalicão.



No primeiro jogo do dia, agendado para as 15:00, o Paços de Ferreira vai tentar distanciar-se dos lugares de despromoção. Os pacenses recebem o Gil Vicente, oitavo colocado, que alcançou um triunfo na última ronda, na visita ao Belenenses SAD.



Programa da 17.ª jornada:



Sexta-feira

FC Porto – Sporting de Braga, 1-2

Sporting – Benfica, 0-2



Sábado

Desportivo das Aves – Portimonense, 3-0

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 1-0

Tondela – Moreirense, 1-1

Belenenses SAD – Vitória de Setúbal, 0-1



Domingo

Paços de Ferreira – Gil Vicente, 15:00

Famalicão – Marítimo, 17:30

Rio Ave – Boavista, 20:00