Famalicão termina com vitória Taça da Liga

Os dois conjuntos entraram em campo já eliminados da prova e tal foi visível na composição dos respetivos alinhamentos iniciais, que apresentaram alterações.O Famalicão contou com uma entrada promissora em jogo, conquistando uma grande penalidade aos nove minutos, através de uma mão de Ndiaye na área estorilista, que Colombatto converteu com precisão no único golo da noite.O golo obtido numa fase inicial acabou por não contribuir para um espetáculo de qualidade no restante primeiro tempo, marcado pela tentativa de reação do Estoril Praia, sempre com pouco critério, e um período final mais quezilento que resultou em cinco cartões amarelos mostrados num espaço temporal inferior a dez minutos.A equipa da casa teve um ligeiro ascendente no segundo tempo, cujo impacto diminuiu drasticamente a partir dos 66 minutos face à expulsão de Erison Danilo. A partir desse momento o jogo seguiu numa toada lenta, que serviu os interesses do Famalicão, que assim manteve a vantagem mínima e terminou a participação na Taça da Liga com um triunfo.Estoril Praia e Famalicão voltarão a competir dentro de duas semanas, aquando do regresso da I Liga, com o emblema da Linha de Cascais a receber o Boavista no dia 29, pelas 19h00, e os minhotos a deslocarem-se ao reduto do Desportivo de Chaves no dia 30, pelas 17h00.