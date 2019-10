Famalicão vence Gil Vicente e iguala FC Porto na I Liga

O espanhol Toni Martínez (21 minutos) e o brasileiro Anderson Silva (80) marcaram os golos dos famalicenses, que passam a somar 22 pontos, os mesmos do FC Porto e a dois do líder Benfica.



O Gil Vicente, que não vence desde a primeira jornada, ainda reduziu pelo brasileiro Sandro Lima, aos 90, mas mantém-se no 15.º posto, com sete pontos.