Famalicense Nehuen Perez convocado para Argentina no regresso de Messi

Perez, emprestado aos famalicenses pelo Atlético de Madrid, já tinha alinhado recentemente pela equipa sub-23 argentina, em jogo particular frente ao México (1-1), e pode assim estrear-se pela equipa principal, quando esta defrontar o Brasil, em 15 de novembro, e o Uruguai, quatro dias mais tarde.



Além da chamada de Perez, destaque para a inclusão de mais três jogadores que atuam em Portugal, o guarda-redes Agustin Marchesín e o defesa Renzo Saravia, ambos do FC Porto, e o médio Marcos Acuña, do Sporting.



De regresso após cumprir os três jogos de castigo aplicados devido a críticas à arbitragem da Copa America está o 'catalão' Lionel Messi.



Destaque ainda para a convocatória da equipa sub-23 argentina para a chamada de Leonel Mosevich, defesa do Nacional.