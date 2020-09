Farense ainda "longe do potencial" máximo, mas regressa à Liga com toda a ambição

"Certamente que estamos longe do que achamos que pode ser o nosso potencial. Não só o potencial dos jogadores, mas também o do clube e de toda a estrutura, com muitos processos em andamento no regresso à elite do futebol português", referiu o técnico na antevisão, via videoconferência, à partida da ronda inaugural da prova.



Sérgio Vieira destacou que há jogadores "com potencial muito grande e alguns deles com qualidade comprovada", mas que o "'timing' e a forma como chegaram" não permitiram "elevá-los a um patamar desejado do ponto de vista físico".



O Farense, que manteve 14 jogadores da equipa que garantiu a subida por via administrativa após a conclusão antecipada da II Liga e juntou-lhes 12 reforços, não compete há mais de seis meses, desde 09 de março (empate 1-1 no terreno do Leixões).



"Com o passar do campeonato, com o passar das semanas, esse processo vai melhorar e esse nível físico vai fazer com que o nosso desempenho coletivo seja muito mais rico", acrescentou.



Ainda assim, em função dos jogadores disponíveis, do trabalho já efetuado e dos encontros de preparação disputados, Sérgio Vieira acredita que o Farense vai estrear-se no campeonato com ambição máxima.



"Amanhã [domingo] vamos com uma ambição muito grande. Que seja o ponto de partida para uma evolução maior do ponto de vista da qualidade dos processos coletivos e individuais", afirmou.



Sobre o Moreirense - ao serviço do qual se estreou como técnico na I Liga, na época 2017/18 -, Vieira antecipa uma "uma partida difícil por várias particularidades, como a dimensão do campo e as excelentes equipas" que o adversário tem apresentado, "superando os seus objetivos com lugares na parte cimeira da tabela".



"Quando defrontamos uma equipa que já vem com um treinador e uma grande parte dos jogadores da época passada, sabemos que existem muitos processos que já estão assimilados. Vai ser difícil, mas vamos lutar pelos três pontos, porque esse vai ser sempre o nosso espírito", destacou.



O treinador do Farense frisou que há alguma "ansiedade para que a bola comece a rolar entre jogadores, 'staff', adeptos, clube, cidade e região" e que o plantel assume a responsabilidade de carregar a história do emblema.



"Temos uma responsabilidade muito grande. Pela história, pelo valor, pela riqueza que este clube representa. E eu posso prometer responsabilidade. Temos de ser responsáveis para que o objetivo de manter o Farense entre os melhores do futebol português seja alcançado", sublinhou, reforçando que os adeptos podem sempre esperar "uma equipa bem organizada, com uma alma muito grande e que quer colocar qualidade em todos os momentos do jogo".



Afirmando-se satisfeito com a dúzia de 'caras novas' que tem à disposição, Sérgio Vieira revelou que o emblema de Faro poderá ainda contratar mais "um ou outro jogador" até ao fecho da janela de mercado, consoante o que os próximos encontros oficiais ditarem.



O jogo entre Moreirense e Farense realiza-se no domingo, às 18:30, no Estádio Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de João Bento (Santarém).