Farense anuncia paragem de Velásquez devido a lesão

”, anunciou o emblema algarvio.Velásquez foi substituído nos descontos da primeira parte do jogo frente ao FC Porto B, que o Farense perdeu (4-0), realizado em 28 de dezembro.Até à paragem, o médio ofensivo somava um total de 18 jogos e dois golos em todas as competições.Em comunicado, o Farense deseja “a rápida recuperação do jogador para que volte aos relvados mais forte que nunca”.O clube de Faro ocupa o segundo lugar da II Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o líder Moreirense, após 15 jornadas.