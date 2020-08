Farense bate Sporting em jogo-treino realizado em Lagos à porta fechada

Os golos dos algarvios, que estiveram a vencer por 2-0, foram assinados por Ryan Gauld, de grande penalidade, e Patrick Fernandes, enquanto o tento `leonino` foi apontado por Jovane Cabral.

Depois da primeira semana de pré-época realizada na Academia de Alcochete, na qual Rúben Amorim privilegiou os aspectos físicos e treinos muito intensivos, o técnico "teve em atenção os dados de disponibilidade física apresentados pelos jogadores para os lançar em jogo", refere o Sporting, em nota divulgada no seu sítio oficial.

O treinador do Sporting integrou os novos jogadores a uma realidade diferente, sobretudo quanto suas às ideias de jogo, e, nesse sentido, acrescentam os `leões`, "corrigiu várias vezes os posicionamentos e os movimentos".

Os reforços Pedro Porro, Antunes e Pedro Gonçalves integraram o `onze` inicial, que contou ainda com Maximiano, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Tiago Tomás e Sporar.

Quanto aos outros reforços, o guardião Adán entrou ainda no decurso no primeiro tempo, enquanto na segunda parte jogaram Feddal e Nuno Santos (apenas 15 minutos).

Renan, André Paulo, Ristovski, Neto, Coates, Daniel Bragança, Wendel, Geny, Plata e Jovane Cabral foram os outros elementos utilizados por Rúben Amorim.

No Farense, que está de regresso à I Liga de futebol, o treinador Sérgio Vieira utilizou os reforços Amine e Pedro Henrique entre as escolhas iniciais. O central César, que começou a trabalhar no sábado, foi utilizado no segundo tempo.

Os `leões` voltam a treinar na segunda-feira de manhã, iniciando uma semana na qual está prevista a realização de dois jogos, ainda sem adversários conhecidos.