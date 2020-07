Farense confirma parceria com Lyon que visa sinergias em várias áreas

"O Sporting Clube Farense e o Olympique Lyonnais firmaram um acordo de parceria que visa a criação de sinergias de enorme amplitude nas mais diversas áreas de ação. Uma aproximação orgânica entre duas instituições históricas que se reconhecem em ambição e metodologias e que supera a mera implicação desportiva", refere o emblema algarvio, em comunicado.



De acordo com o clube de Faro, a parceria "ganha sentido tanto pela grande comunidade lusófona presente na cidade de Lyon", a segunda maior em França, "como pelo próprio símbolo dos emblemas e que consagra o espírito de ambas instituições: o leão".



O acordo "não estabelece nenhum compromisso obrigacionista, pelo que não constitui nenhuma das partes como clube satélite da outra", reforça o Farense, sustentando que a parceria abrange as áreas da formação, futebol sénior, modalidades, treino, marketing e comercial.



O acordo está inserido "na estratégia de ampliação da rede de sinergias" do clube de Faro para os continentes europeu, africano e sul-americano, contribuindo para o "crescimento sustentável" de Farense e Lyon.



A ligação entre os dois clubes é reforçada pelo facto de o Farense ter defrontado o Lyon na sua única participação na então Taça UEFA, na temporada 1995/96, somando duas derrotas por 1-0.



O clube de Faro, 2.º classificado da II Liga à data da suspensão da prova, em março, devido à pandemia de covid-19, foi promovido à I Liga, em conjunto com o Nacional, após decisão da direção da Liga de Clubes em maio.