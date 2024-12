Farense diz estar livre para inscrever novos jogadores

”, revelou o emblema algarvio em comunicado.Neste momento,, lê-se na mesma nota.“O SC Farense mantém um diálogo contínuo com as entidades competentes, empenhando todos os esforços para que esta situação seja ultrapassada no mais breve prazo possível”, reforçou o clube de Faro.O Farense, da I Liga de futebol, está impedido, por tempo indeterminado, de registar novos jogadores pela FIFA, após ter surgido na lista de proibições de registo do organismo, onde ainda consta, segundo a consulta efetuada pela Lusa após o comunicado divulgado pelos algarvios.Na nota agora divulgada, o Farense frisou “que não abdicará de defender e reivindicar os seus direitos, quer junto da tutela do futebol internacional, quer, se necessário, em instâncias de resolução de litígios”.“Este compromisso traduz a determinação da instituição em proteger a sua integridade e o seu bom nome, assegurando que situações desta natureza sejam rigorosamente analisadas e corrigidas”, concluiu o clube algarvio.Após 15 jornadas, o Farense segue no 17.º e penúltimo lugar da I Liga de futebol, com 12 pontos, recebendo o Vitória de Guimarães para a 16.ª ronda no domingo, às 15h30.