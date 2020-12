Farense diz-se ferido pelo penálti em Alvalade e pede equidade aos árbitros

“Não ficaríamos de bem com a nossa consciência, se não manifestássemos o quanto estamos feridos, após a jornada de ontem [sábado], que, infelizmente, repete várias situações de injustiça perpetuadas contra o Farense este ano”, manifestou João Rodrigues, através de um comunicado publicado na página pessoal no Facebook e replicado na página do clube na mesma rede social.



No sábado, o Farense perdeu por 1-0 diante do líder Sporting, no Estádio José Alvalade, com o golo dos ‘leões’ a ser marcado por Andraz Sporar, aos 90+1 minutos, na sequência de uma grande penalidade assinalada pelo árbitro André Narciso e confirmada pelo videoárbitro (VAR), a castigar um lance entre o guarda-redes dos algarvios, Rafael Defendi, e o central ‘leonino’ Feddal.



João Rodrigues considera “inexplicável” o que tem acontecido esta época e que o Farense “tem sido fortemente prejudicado”, tendo pedido “equidade, respeito, justiça e seriedade nos jogos que faltam” da temporada 2020/21.



“Achamos que merecemos ser respeitados e que o nosso lugar é na I Liga, mas, da forma como temos sido penalizados, sentimos que poderá haver quem pense o contrário e nos tenta empurrar para fora”, apontou.



Ainda assim, o presidente do Farense assegurou que o clube respeita e apoia “as estruturas que tutelam o futebol português, incluindo o Conselho de Arbitragem”.



O Farense, que esta época regressou à I Liga, após um hiato de 18 anos, ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com oito pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Portimonense.