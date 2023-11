Farense e Arouca à procura da tranquilidade

Com o calendário a aproximar-se do fim do primeiro terço do campeonato, os arouquenses, que disputaram as eliminatórias da Liga Conferência Europa, receberam já no decurso da ronda a lanterna-vermelha.



Em último com seis pontos e apenas um triunfo, já em 13 de agosto ante o Estoril Praia (4-3), o clube precisa de vencer para ultrapassar o Desportivo de Chaves, derrotado pelo Benfica (2-0), os estorilistas e o Rio Ave, primeira equipa acima da ‘linha de água’, com oito pontos.



Do lado dos algarvios, uma boa fase nos últimos cinco jogos rendeu sete dos 10 pontos que atualmente somam, no 12.º lugar, ainda que estejam apenas três pontos acima dos lugares de descida.

Procura dos pontos da tranquilidade

Duas equipas atualmente na metade inferior da tabela e com necessidade máxima de pontos, sobretudo o conjunto forasteiro que carrega consigo a "lanterna vermelha" da prova.

Os homens da Serra da Freita atravessam um momento conturbado. Depois da vitória na jornada inaugural, o Arouca nunca mais ganhou. Ao triunfo de loucos sobre o Estoril (4-3) seguiram-se três empates, mas depois a equipa entrou numa espiral negativa e já há cinco jogos consecutivos que termina derrotada.

Pelo meio, vitórias na Taça da Liga e na Taça de Portugal ajudaram a atenuar aquele que é o pior momento da época.

Em Faro, o Arouca procura voltar a ser feliz. Um bom começo para esse objetivo será voltar a encontrar-se com a baliza, tendo em conta que nas últimas cinco jornadas, nas quais perdeu sempre, a equipa orientada por Daniel Ramos marcou apenas um golo, no desaire em Alvalade (2-1).

A situação do Farense, não sendo muito melhor do que a do adversário desta segunda-feira, sempre dá para respirar melhor. Na derradeira jornada, a equipa de José Mota encerrou uma série de três jogos sem vencer com um triunfo em Vila do Conde (3-4).

Agora, a palavra de ordem no Algarve é continuidade. Uma vitória pode catapultar o Farense para os dez primeiros lugares do campeonato, mas um desaire também deixa a equipa muito perto da zona vermelha onde ninguém quer estar.

O jogo está marcado para as 20h15 em Faro.





