Farense e Estrela da Amadora abrem jornada de emoções

A jornada arranca no Estádio São Luís, em Faro, às 20h15, com um confronto entre equipas de meio de tabela, os algarvios (oitavos) e os amadorenses (nonos), dois emblemas provenientes da II Liga, competição em que empataram os dois jogos na última época.O Farense chega ao jogo depois de ter empatado na visita ao Benfica (1-1), na 13.ª jornada, enquanto o Estrela da Amadora voltou às vitórias, depois de três derrotas e um empate, ao bater em casa o Boavista (3-1).





Olhando para as equipas, está com uma situação mais complicada o Estrela da Amadora, que desde o início da temporada tem sofrido bastante com lesões.





Agora, para além de Pedro Mendes, Miguel Lopes, Mansur, Johnstone Omurwa e Pedro Sá (todos lesionados), ainda se junta um dos esteios da temporada, o central Kialonda Gaspar, que está castigado.





Estes impedimentos vão obrigar o treinador Sérgio Vieira a ter de "inventar", já que tem apenas um central, Erivaldo Almeida.





É um jogo que vale descanso na tabela, entre duas equipas que estão a ser agradáveis surpresas