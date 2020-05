Farense e Sérgio Vieira renovam contrato por três épocas

"O Sporting Clube Farense comunica que chegou, no dia 19 de Maio de 2020, a acordo para a renovação de contrato com o ‘coach' Sérgio Vieira por mais três anos, reforçando a confiança depositada no início da época 19/20", informou o clube de Faro, em comunicado divulgado nas redes sociais.



De acordo com Sérgio Vieira, citado no mesmo comunicado, "esta renovação é reflexo de uma profunda simbiose de valores, objetivos e ambições para elevar o clube à grandeza que lhe é condicente".



O técnico, de 37 anos, realçou "o carinho, gratidão e compromisso" que sente pelo clube, adeptos e região.



"Nunca foram apenas as vitórias, mas a forma como vencemos. Nunca serão apenas as conquistas, mas o caminho para as alcançar", acrescentou.



O Farense destacou "a competência, seriedade e profissionalismo" de Sérgio Vieira, que chegou à capital algarvia no início da época, por saber "interpretar os valores e grandeza" da instituição.



"Este é, sem margem para dúvidas, o desfecho mais desejado no planeamento e preparação da nova temporada", assinala o emblema algarvio.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou, em 5 de maio, a subida de Nacional e Farense, os dois primeiros da II Liga, ao escalão principal, depois de a competição ter sido dada como terminada, após 24 jornadas, de um total previsto de 34, devido à pandemia de Covid-19.