Farense elimina Moreirense da Taça da Liga nas grandes penalidades

Saído do banco de suplentes aos 68 minutos, Rafael Barbosa cobrou o penálti que decidiu a partida entre duas equipas recém-promovidas à I Liga portuguesa, na qual Rui Costa adiantou os algarvios, aos 21, e André Luís empatou para os minhotos, aos 89, materializando a supremacia dos anfitriões na maior parte do jogo, sem sequência no desempate.



Nortenhos e algarvios apresentaram-se para o primeiro jogo oficial da época com dois reforços em cada uma das equipas titulares e equilibraram-se a meio-campo até ao minuto 18, altura em que João Camacho protagonizou o primeiro lance perigoso, ao rematar por cima no interior da área.



A equipa de Faro reagiu de imediato, com Elves Baldé a rematar de longe para defesa de Kewin Silva no minuto seguinte e Rui Costa a ‘inaugurar o marcador’ aos 21, com uma recarga certeira na sequência do disparo de Mattheus Oliveira à trave, ainda de fora da área.



Em desvantagem, os vimaranenses lançaram-se para o ataque, criaram desequilíbrios pela ala direita até ao intervalo, mas o extremo desse corredor, Kodisang, foi perdulário na hora de atirar à baliza, cabeceando por cima aos 31 minutos e acertando no poste aos 41, já depois de ter visto Gonçalo Silva intercetar um remate com potencial ‘selo’ de golo.



A equipa minhota, treinada por Rui Borges, continuou instalada no meio-campo algarvio durante a segunda parte e tentou alvejar as redes à guarda de Ricardo Velho por Camacho, aos 53, por Gonçalo Franco, aos 54, e por André Luís, aos 56, sem eficácia.



Os anfitriões atacaram sobretudo pela ala esquerda, mas o conjunto treinado por José Mota teve fôlego para anular os sucessivos cruzamentos e para ameaçar o segundo golo num contra-ataque conduzido por Marco Matias e finalizado por Cristian Ponde, ao lado, quando o ângulo de remate era já apertado.



O Moreirense circulou quase sempre a bola em redor da área contrária nos 15 minutos finais, ameaçou de novo o golo num remate de Alanzinho e num cabeceamento de Gonçalo Franco, ambos aos 80 minutos, e empatou na reta final, num golo de André Luís em resposta a um canto, que se revelou infrutífero face à maior eficácia do Farense no desempate por penáltis.



A equipa treinada por José Mota recebe a Oliveirense na segunda fase da Taça da Liga, marcada para o fim de semana de 29 e 30 de julho.







Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense - Farense, 1-1 (3-4 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 0-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.







Marcadores:



0-1, Rui Costa, 21 minutos.



1-1, André Luís, 89.







Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, André Luís.



1-0, Cristian Ponde (defesa do guarda-redes).



2-0, Alanzinho.



2-1, Talocha.



2-1, Gonçalo Franco (defesa do guarda-redes).



2-2, Cláudio Falcão.



3-2, Pedro Amador.



3-3, Marco Matias.



3-3, Marcelo (por cima).



3-4, Rafael Barbosa.







Equipas:



- Moreirense: Kewin Silva, Dinis Pinto, Rafael Santos, Maracás (Marcelo, 77), Frimpong (Pedro Amador, 77), Ofori (Rúben Ismael, 88), Gonçalo Franco, Kodisang (Matar Manga, 88), Alanzinho, João Camacho (Madson Monteiro, 71) e André Luís.



(Suplentes: Caio Secco, Gilberto Batista, Marcelo, Pedro Amador, Rúben Ismael, Matar Manga, Ebrima Ndow e Madson Monteiro).



Treinador: Rui Borges.







- Farense: Ricardo Velho, Fran Delgado (Talocha, 90+4), Gonçalo Silva, Zach Muscat, Talys Oliveira, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro (Seruca, 68), Mattheus Oliveira (Rafael Barbosa, 68), Marco Matias, Elves Balde (Cristian Ponde, 58) e Rui Costa (Maxuel, 58).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Pastor, Seruca, Talocha, Vítor Gonçalves, Rafael Barbosa, Belloumi, Cristian Ponde e Maxuel).



Treinador: José Mota.







Árbitro: Cláudio Pereira (Associação de Futebol de Aveiro).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Dinis Pinto (15), Camacho (45), Mattheus Oliveira (56), Kodisang (62), Zach Muscat (63), Talys (66), Ricardo Velho (75) e Maxuel (79).



Assistência: 1.208 espetadores.