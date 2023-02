Farense perde em Viseu e baixa para terceiro

Famana Quizera, aos 45, e Yuri Araújo, ao 78, marcaram os golos, com o segundo a acontecer numa em que os beirões jogavam reduzidos a 10, depois da expulsão de Toro, aos 67 minutos.



Uma primeira parte de muito equilíbrio, até nas oportunidades de golo. Primeiro para os beirões, com Toro aos 25 minutos, a rematar forte mas à figura de Defendi.



Respondeu o Farense, aos 30 minutos, com Marco Matias a isolar-se e a rematar forte, mas Gril defendeu.



Aos 45 chegou o golo, com uma incursão de Ott pela esquerda, a cruzar para a entrada da área onde Famana Quizera, de primeira, rematou forte e colocado a bater Defendi.



No segundo tempo, apesar de procurar chegar ao empate, o farense foi inofensivo na frente, e seriam os viseenses a criarem as melhores oportunidades, e a marcarem por Yuri Araújo, que apenas precisou de seis minutos em campo para enviar para o fundo da baliza um cruzamento de Ott na esquerda.



Em vantagem por dois golos, o Académico de Viseu, reduzido a 10, remeteu-se à defesa da baliza e o Farense carregou mais na frente, mas sem criar grandes situações de golo.



Após a 20.ª jornada, o Académico de Viseu soma 34 pontos e manteve o quarto lugar, enquanto o Farense perdeu a vice-liderança para o Estrela da Amadora e é agora terceiro classificado, com 35 pontos.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Farense, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Famana Quizera, 45 minutos.



2-0, Yurí Araújo, 78.







Equipas:



– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves André Almeida (Tomás Silva, 61), Igor Milioransa, Nduwarugira, Messeguem, Toro, Famana Quizera (Yuri Araújo, 72), Gautier Ott (Luisinho, 90+2) e André Clóvis (Paná, 72).



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Rodrigo Pereira, Bandeira, Tomás Silva, Paná, Luisinho e Daniel Labila).



Treinador: Jorge Costa.



- Farense: Defendi, Diogo Viana (Miguel Bandarra, 18), Robson (Matheus Oliveira, 77), Gonçalo Silva, Abner, Marcos Paulo (Rui Costa, 54), Vítor Gonçalves (Lucas, 77), Fabrício Isidoro, Elves Baldé (Cristian Ponde, 54), Pedro Henrique e Marco Matias.



(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Lucas, Miguel Bandarra, Rui Costa, Cristian Ponde, Matheus Oliveira, Cláudio Falcão e Talocha).



Treinador: José Mota







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Paulo (42), Tiago Mesquita (43), Toro (67 e 67), Abner (71) e Igor Milioransa (88).



Assistência: Cerca de 2.100 espetadores.