Farense perdulário empata fora com o FC Porto B

A equipa algarvia continua no penúltimo lugar da classificação e os ‘dragões’ subiram ao 12.º posto, apesar da igualdade, com dez pontos.



O encontro valeu pela segunda metade, já que até ao intervalo imperou a mediocridade e as equipas rivalizaram na desinspiração e do desacerto dos mais pequenos simples gestos técnicos.



O primeiro canto surgiu aos 20 minutos, para o FC Porto B. Elves Baldé atirou por alto aos 23, Gonçalo Borges rematou fraco aos 24, Mayambela conduziu um ataque pelo lado direito que Elves Baldé finalizou com mais um remate para fora e estes foram alguns dos pontos altos do primeiro tempo.



Mayambela, talvez o melhor jogador deste jogo, forçou Ricardo Silva a uma grande defesa aos 53 minutos, mas daí para a frente o FC Porto dominou e empurrou o Farense para trás.



Gonçalo Borges cruzou bem e Namaso correspondeu cabeceando fraco e ao lado (62) e Bernardo Folha rematou forte e de longe, mas ligeiramente sobre a baliza do Farense (71), e por aqui se ficou a produção atacante do FC Porto B.



O problema portista residiu na deficiente definição das jogadas e, por isso, a equipa orientada por António Folha, apesar do seu grande caudal ofensivo, não deu trabalho ao guardião Ricardo Velho.



O Farense aproveitou o adiantamento adversário para lançar alguns contra-ataques e criar várias ocasiões claras de golo, por Elves Baldé (75) e Vasco Lopes (82), isolado diante de Ricardo Silva.



Depois foi a vez de Pedro Henrique falhar mais duas ocasiões de golo para os visitantes. Na primeira (85), o avançado escorregou quando já só tinha Ricardo Silva pela frente e na segunda, aos 90+1, surgiu novamente isolado diante da baliza portista e falhou pela segunda vez o alvo.







Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia



FC Porto B – Farense, 0-0.







Equipas:



- FC Porto B: Ricardo Silva, Levi Faustino, Romain Correia, João Marcelo, Leonardo Borges, Ndiaye, Zé Pedro, Bernardo Folha, Silvestre Varela, Gonçalo Borges (Sebastian Soto, 82) e Namaso Loader (Peglow, 89).



(Suplentes: Ivan Cardoso, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rodrigo Ferreira, Diogo Abreu, Peglow, Sebastian Soto, Diogo Ressurreição e Wesley).



Treinador: António Folha.



- Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra, Robson, Mancha, Abner, Amine, Mica, Lucca (Madi Queta, 89), Mayambela (Vasco Lopes, 59), Elves Baldé (Cristian, 78) e Pedro Henrique.



(Suplentes: Defendi, Gut, Vasco Lopes, Madi Queta, Bura, Henrique, Cristian, Bruno Paz e Alex Pinto).



Treinador: Fernando Pires (Fanã).







Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Elves Baldé (53), Gonçalo Borges (80), Ricardo Silva (82), Lucca, Namaso Loader (87), Abner (90) e Bernardo Folha (90+5).



Assistência: 342 espetadores.