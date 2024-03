Farense procura "rapidamente" uma vitória após sete jogos sem vencer

“Não vale a pena falarmos muito daquilo que passou, das derrotas que temos, dos jogos sem ganhar – isso é uma realidade e estamos conscientes dessas dificuldades -, mas, como responsáveis que somos, temos de tentar rapidamente conseguir uma vitória”, disse José Mota, em declarações divulgadas pelo clube algarvio sobre o encontro da 26.ª jornada.



O Farense soma quatro derrotas seguidas, num ciclo negativo de sete partidas sem ganhar, remontando o último triunfo a 20 de janeiro, no reduto do Casa Pia (3-1), no arranque da segunda volta (18.ª ronda).



No último terço do campeonato, “a luta pelos pontos é tremenda”, o que impõe aos algarvios “níveis de concentração elevados”, assinalou o treinador.



“É um jogo de grande responsabilidade para nós, importante, mas não decide nada, muito pelo contrário. Vamos fazer tudo para vencer, para nos dar tranquilidade, não só a nós, mas também aos nossos adeptos”, referiu.



Para conquistar os três pontos, segundo José Mota, a sua equipa deve transportar para o jogo de sábado “uma concentração muito grande, determinação e ambição”.



“Antevejo um jogo de grande dificuldade, com uma equipa com grande experiência e que, neste momento, está mais homogénea e com mais qualidade ao nível do jogo. Mas, isso só tem que nos dar mais alento”, frisou o treinador do Farense.



José Mota lembrou que o Rio Ave “se reforçou imenso no mercado de inverno, com bons jogadores”, e que não perde há três jogos, registando, porém, três empates seguidos.



“É uma equipa que também procura de dar a volta aos resultados menos bons”, salientou.



O treinador do emblema de Faro apelou à presença dos adeptos: “Queremos uma casa cheia e esse é um apelo que faço aos nossos sócios, adeptos e simpatizantes, para que venham ajudar a ultrapassar este adversário difícil. Sabemos que o apoio deles no São Luís é fundamental. Venham, estejam presentes e incentivem os jogadores”.



Farense, 12.º classificado, com 26 pontos, e Rio Ave, 14.º, com 24, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Miguel Nogueira (Lisboa).