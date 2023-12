Farense quer dar sequência aos bons resultados fora frente ao Estoril Praia

“É verdade que estamos há três jogos sem perder fora. É um bom ciclo, positivo, com adversários muito difíceis. Foram sete pontos conquistados e o que nós queremos é dar sequência a estes bons resultados, ter bons desempenhos e conseguir pontos na Amoreira”, disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



Como visitante, o Farense leva três jogos seguidos sem perder, com vitórias frente a Rio Ave (4-3) e Boavista (3-1) e um empate (1-1) na Luz com o Benfica.



O treinador do Farense confessou-se otimista para o jogo, porque o seu plantel tem trabalhado “muitíssimo bem” e está “muito concentrado”, mas reconheceu a valia do adversário.



“Reconheço que o adversário está a passar um momento bom, está motivado pelos resultados que têm obtido, tem conseguido bons jogos e boas vitórias. Espero um adversário extremamente difícil e motivado. Vai ser um jogo competitivo, em que ambas as equipas têm capacidade de proporcionar um bom espetáculo”, sublinhou.



Questionado sobre a possibilidade de o Farense conseguir fazer a melhor primeira volta da sua história no escalão principal, José Mota referiu que o mais importante é “conseguir pontos e ter um nível exibicional aceitável”.



“Se conseguirmos aliar a esse fator podermos fazer a melhor primeira volta da história do Farense, é sinal de que conseguimos os pontos necessários para atingir esse desiderato. Agora, não é um objetivo. O nosso objetivo é fazermos um bom jogo no Estoril, é vencer o Estoril”, reforçou.



Sobre a reabertura de mercado, no mês de janeiro, o treinador do Farense disse que estava atento, preferindo elogiar o grupo de trabalho.



“Estamos atentos a tudo o que é mercado, mas não estamos obcecados. Eu estou muito contente com o meu grupo, que me tem dado garantias, tem-me dado sequência a nível de trabalho. É um grupo muito motivado e responsável e, portanto, eu não quero perder nenhum destes atletas que está a trabalhar comigo. Se as coisas acontecerem, acontecem de uma forma natural”, finalizou.



Estoril Praia, 14.º classificado, com 14 pontos, e Farense, oitavo, com 18, defrontam-se no sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, às 15:30, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.