Farense quer “limpar imagem” da derrota em Portimão na receção ao Gil Vicente

"Em relação ao último jogo, temos de limpar a imagem e mostrar novamente aquilo que nós somos, as nossas capacidades e ser determinados na busca pelo objetivo do jogo", afirmou Sérgio Vieira, na antevisão ao encontro da 13.ª ronda da competição.



O técnico dos algarvios pretende "uma reação muito firme" depois do desaire no campo do vizinho Portimonense (2-0), reconhecendo que a exibição esteve longe do que o Farense tem feito desde início da época.



"Queremos voltar a ser uma equipa organizada, agressiva e competente nos momentos defensivos e uma equipa confiante [no aspeto ofensivo], como já demonstrámos na maioria dos jogos que realizámos neste campeonato, tirando esta primeira parte em Portimão e um ou outro jogo menos conseguido", admitiu.



Reconhecendo que a última posição na I Liga "não agrada, não agrada aos adeptos e não agrada a ninguém", Sérgio Vieira justificou o ‘apagão' exibicional das últimas semanas com as adaptações e ausências devido a lesões.



"Com a gestão, adaptações e algumas trocas, acabámos por, em alguns jogos, não conseguir manter a dinâmica que mostrámos no início do campeonato. Os jogadores sabem disso e estão envolvidos nessa missão de voltarmos a ser uma equipa com identidade ‘à Farense', competitiva, agressiva e constantemente em busca da baliza adversária", salientou.



Sobre o Gil Vicente, Sérgio Vieira destacou o facto de ser "uma daquelas equipas com estabilidade na utilização do seu ‘onze’", identificando nos gilistas "dinâmicas que podem ser perigosas em termos ofensivos" e para as quais a sua equipa "está preparada".



À margem da antevisão, o treinador do Farense endereçou condolências à família de Alex Apolinário, futebolista do Alverca falecido na quinta-feira depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, durante o encontro frente ao União de Almeirim.



"Foi uma notícia dura e trágica, que nos volta a fazer refletir sobre a importância de valorizar o momento. Infelizmente, para o Alex e para a sua família, é um momento irreversível. Temos de valorizar os pequenos momentos que vivemos no dia e dia e, muitas vezes, apesar de momentos negativos, tentar revertê-los e ver o lado positivo", salientou.



Sérgio Vieira deixou também uma "palavra de incentivo e coragem" a um jovem adepto do Farense, de seis anos, chamado Miguel, que sofre de síndrome mielodisplásico, uma doença rara.



O clube algarvio tornou público esta semana, nas suas redes sociais, um pedido de ajuda para a criança, que necessita de uma transplante de medula óssea e procura um dador compatível.



O Farense, 18.º e último classificado com nove pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º com 13, em jogo marcado para domingo, às 15:00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.