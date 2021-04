Farense quer voltar às vitórias caseiras no dérbi com Portimonense

"É mais um jogo com grau de dificuldade elevadíssimo. Queremos voltar às vitórias no nosso estádio e, portanto, perspetivo que amanhã (terça-feira) iremos fazer algo de muito positivo e iremos conquistar os três pontos para ficarmos mais confortáveis na nossa luta", disse Jorge Costa, na antevisão à partida de fecho da 29.ª jornada da competição.



O Farense, envolvido na luta pela manutenção, soma sete jogos consecutivos sem vencer no Estádio de São Luís, desde o triunfo sobre o Gil Vicente (3-1), em 10 de janeiro.



O treinador da equipa de Faro reconheceu que a receção ao Portimonense é "um jogo especial, porque é um dérbi", mas que é apenas mais um jogo na caminhada da sua equipa rumo à permanência.



"Um dérbi tem sempre algo de extra e traz sempre algo mais ao jogo. Motivados os jogadores têm de estar sempre - e têm estado. Nesta fase da competição, não há muito mais a fazer. [Estão] motivados e concentrados, porque é um jogo especial, mas estes pontos não valem nem mais nem menos do que os pontos dos outros jogos", ressalvou Jorge Costa.



O técnico do Farense quer "dar continuidade àquilo que de bom" a sua equipa fez em Paços de Ferreira, na jornada anterior, onde triunfou por 2-0.



"Espero o Farense dos últimos jogos. Uma equipa com qualidade, com organização, com muita vontade, a praticar bom futebol, sólida defensivamente e agressiva no ataque. Isso é aquilo que eu quero, o que espero e o que iremos ver em campo", sublinhou.



O Farense, 17.º e penúltimo classificado, com 25 pontos, recebe o Portimonense, 10.º, com 32, em jogo marcado para o Estádio de São Luís, em Faro, às 21h45, com arbitragem de Luís Godinho (Évora).