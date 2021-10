Farense recebe autorização para regressar ao Estádio de São Luís

“Depois de concluída a intervenção de melhoramento ao relvado do Estádio de São Luís, o Farense recebeu parecer positivo por parte da Comissão Técnica de Vistorias da Liga, tendo em conta a evolução positiva registada no tapete verde do ‘mítico’ estádio da formação algarvia”, pode ler-se na nota do organismo que rege o futebol profissional masculino português.



Na sexta jornada da II Liga, os farenses jogaram no Estádio Algarve, a última partida na condição de visitado, já em 19 de setembro, e vão regressar a ‘casa’ no dia 01 de novembro, na 10.ª ronda do campeonato secundário, ante o Penafiel.