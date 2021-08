Farense rescinde com avançado Stojiljkovic por mútuo acordo

“Agradecemos todo o empenho ao longo destes meses e desejamos muita sorte para o seu futuro profissional e pessoal”, salientou a administração da SAD, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



Stojiljkovic, 29 anos, que tinha assinado por duas temporadas com o Farense no início da época passada, somou 21 jogos pelos algarvios na I Liga, marcando três golos pela equipa despromovida ao segundo escalão.



Além de passagens por Sporting de Braga e Boavista, no futebol português, o avançado também já representou Rad Belgrado, Cukaricki e Estrela Vermelha, no seu país natal, Kayserispor (Turquia) e Maiorca (Espanha).



O Farense ocupa o 14.º lugar da II Liga, com apenas um ponto em dois jogos.