Farense tem de "controlar as emoções" para surpreender o Benfica

"Temos de jogar como equipa, acima de tudo, jogar como equipa. Perceber que é um jogo especial para todos, para mim, como treinador, para os jogadores", disse Jorge Costa, questionado, na antevisão do encontro, sobre as `armas` da sua equipa para surpreender na receção aos `encarnados`.

"Vamos defrontar um `grande`, que respeitamos. Queremos muito, no final, festejar, mas sabemos que, para isso, temos de estar ao nosso melhor a todos os níveis. A nível físico, nível de organização, nível de motivação e, essencialmente, de controlar as emoções", acrescentou o técnico.

O treinador do Farense salientou que "a parte mais difícil" da análise da equipa técnica que lidera ao Benfica tem sido antecipar o sistema tático utilizado, face às alterações recentes efetuadas por Jorge Jesus, com a opção por três centrais.

"Seguramente, essa tem sido a parte mais difícil para nós, enquanto equipa técnica, a de perceber que Benfica se apresentará aqui em Faro. Em todo o caso, temos a nossa ideia. De uma forma ou de outra - não me parece que possa haver uma terceira forma como o Benfica irá apresentar-se aqui em Faro -, temos de estar preparados para as duas, mas acima de tudo, temos de estar preparados para o que nós, Farense, temos de fazer", disse Jorge Costa.

Depois de ter vencido o Nacional, na Madeira (3-2), e ter empatado em Guimarães (2-2), resultados que permitiram tirar a equipa algarvia da zona de despromoção, o treinador do Farense elogiou, principalmente, as duas exibições.

"Era importante para nós conseguirmos bons resultados para os níveis de confiança subirem. E acho que, mais do que os dois bons resultados que tivemos nas duas últimas jornadas, foi ver uma equipa mais consistente, mais consciente, a praticar bom futebol, solidária", salientou.

Questionado se a sua equipa podia tirar partido da sobrecarga de jogos e viagens do Benfica - a partida com os algarvios será entre as duas mãos dos 16 avos da Liga Europa, frente ao Arsenal, ambas jogadas fora do país devido às restrições nos voos entre Portugal e o Reino Unido -, Jorge Costa sublinhou que o Farense também se pode queixar do mesmo.

"Viemos do Funchal e chegámos às 03:00 da manhã. No final do jogo de Guimarães, incompreensivelmente devido ao horário do jogo [21:45], chegámos ao hotel eram 02:00. No dia a seguir, fizemos viagem para Faro e chegámos cá às 20:30. Também nós estamos sobrecarregados com viagens e, mais do que isso, com horários tardios", declarou.

Face à indisponibilidade de Tomás Tavares (emprestado pelo Benfica) e Alex Pinto (castigado), as duas principais opções para lateral-direito, Jorge Costa assegurou que "há uma solução dentro do plantel", sem identificar qual, embora o médio Amine já tenha sido utilizado nessa posição com o anterior técnico, Sérgio Vieira.

O Farense, 15.º classificado, com 17 pontos, recebe no domingo o Benfica, quarto com 38, em jogo marcado para as 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa).