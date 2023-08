Farense tem de fazer "tudo muito bem feito" para vencer no terreno do FC Porto

Os algarvios somam 24 derrotas nas 24 anteriores deslocações à casa dos portistas para o campeonato, mas, na conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda ronda do escalão principal, José Mota sublinhou que “há sempre uma primeira vez”.



“Nós sabemos perfeitamente o que dizem as estatísticas e o histórico. Mas também é verdade que eu posso dizer que já lá ganhei com equipas da dimensão do Farense. O que nós temos de fazer é tudo muito bem feito. Percebermos as capacidades e qualidades, quer individuais quer como equipa, que o FC Porto tem, e tentarmos ser uma equipa muito rigorosa, muito objetiva e, fundamentalmente, uma equipa aguerrida, agressiva, com boas intenções”, disse o treinador, pedindo “intenção, concentração e inspiração” aos seus jogadores.



Para conseguir um bom resultado no Dragão, o Farense precisa de saber gerir a posse de bola e de ser uma equipa “agressiva nos duelos, ambiciosa, desinibida e organizada”.



“Vamos tentar ser objetivos e dinâmicos, porque se o formos também temos as nossas hipóteses e também temos os nossos momentos que poderão ser de glória”, antecipou.



Depois da derrota caseira frente ao Casa Pia (0-3), na estreia do campeonato, José Mota admitiu que este não é o adversário ideal para tentar conquistar um bom resultado.



“Perdemos o primeiro jogo e é claro que este não é o adversário apropriado para que possamos tentar trazer um resultado positivo – e um resultado positivo passa sempre pela vitória –, mas temos de fazer tudo ao nosso alcance para termos um jogo bem conseguido, um jogo em que os índices de concentração têm de estar no máximo, percebendo o valor e a forma de atuar do adversário”, afirmou.



Sobre o adversário, o treinador referiu que o FC Porto, no seu terreno, “consegue ser ainda mais avassalador” na forma de atuar, nomeadamente em relação às dinâmicas e à “intenção de dar ritmos altos ao jogo” que Sérgio Conceição imprime nas suas equipas.



“É muito forte, mas é muito forte com o Farense como é muito forte com o Bayern Munique”, apontou.



O FC Porto, uma das equipas que venceu na primeira jornada, com três pontos, recebe no domingo o Farense, sem pontos, em jogo marcado para as 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.