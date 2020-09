Farense tem relvado do São Luís em "repouso" e disputa dois jogos no Estádio Algarve

"É opinião dos técnicos que o mesmo não se encontrará em condições de utilização desportiva nas primeiras jornadas da Liga e deverá manter-se em repouso", refere a LPFP, em comunicado, sobre o relvado colocado durante o verão, numa obra que implicou também mudanças no sistema de rega do recinto, situado em Faro.



O Farense tinha solicitado uma vistoria para avaliar o atual estado do relvado, a qual foi realizada em 03 de setembro.



Como o regulamento de competições admite "a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga", ficou assim confirmada a mudança temporária do Farense para o Estádio Algarve.



Os jogos com Nacional (27 de setembro, às 15:30) e Famalicão (ainda sem data definida, no fim de semana de 17 e 18 de outubro) são relativos às segunda e quarta rondas da I Liga.



A LPFP anunciou igualmente que o Vizela, da II Liga, se vai manter por mais duas partidas no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, onde já recebeu e venceu (2-1) a Oliveirense, em encontro da primeira ronda da prova.



Após a vistoria ao relvado do estádio do Vizela, realizada na segunda-feira, a Liga concluiu "pela necessidade da continuidade da intervenção", devendo manter-se "em repouso até ao dia 08 de outubro".



Os jogos com Sporting da Covilhã (terceira ronda) e Desportivo de Chaves (quinta) vão, por aquele motivo, ser disputados em Paços de Ferreira.