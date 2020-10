Farense vai com "ambição" tentar repetir o que outras equipas já fizeram ao Benfica

"A mensagem é de ambição. Temos de ser ambiciosos. Se nós ganharmos contra o Benfica na Luz, não vamos ser a primeira equipa que o fez, nem a primeira equipa que o fez num ano em que o Benfica teve sucesso. Vamos repetir aquilo que outras equipas, ao longo da história, já deram como exemplo. Temos de ser ambiciosos e pegar nesses exemplos", disse o treinador, na antevisão da partida da terceira ronda da I Liga de futebol.

O treinador do Farense, que não pontuou nas duas primeiras jornadas da prova, garantiu, porém, que essa ambição "não pode partir só da teoria, da boca para fora, tem de ser demonstrada dentro do campo" frente a uma equipa que soma duas vitórias em dois jogos.

"E é isso que nós vamos fazer, com competitividade, organização, solidariedade, audácia, confiança e concentração. Com tudo o que analisámos do Benfica, que sabemos que temos de ter no nosso desempenho e estar precavidos nos momentos em que vão mandar no jogo", acrescentou.

Face ao poderio do adversário, Sérgio Vieira quer uma equipa organizada e competitiva no momento defensivo e audaz com bola, capaz de criar situações de perigo, mas sempre "com a consciência tranquila" de que abordou o jogo com ambição.

Questionado sobre as mudanças na defesa do Benfica, devido à saída de Ruben Dias e à entrada do argentino Otamendi, o técnico do Farense entende que, "por sair um e entrar outro" numa equipa que "investe muitos e muitos milhões", esse não é um fator que favoreça especialmente os algarvios.

"Vamos tentar explorar esse aspeto, mas não nos focamos muito nisso. Focamo-nos para, nos momentos em que falharem ou não tomarem boas decisões, tentar explorar esses erros deles", sublinhou.

Com 13 reforços já garantidos, alguns deles ainda a recuperar índices físicos e em "processo evolutivo", Sérgio Vieira espera que até ao fecho do mercado a SAD ainda possa "acrescentar valor e qualidade" ao plantel.

O central Cássio, que nos três últimos anos esteve envolvido em duas subidas do Farense - do Campeonato de Portugal até à I Liga -, afirmou que o plantel está consciente das dificuldades que vai encontrar no Estádio da Luz.

"Temos de estar preparados para todas as circunstâncias. Trabalhámos muito esta semana, para evoluir em todos os aspetos, (...) defensiva e ofensivamente. Temos muitas ambições e [o campeonato] não acaba por aí. É agora nesse jogo e nos próximos também", referiu o jogador brasileiro.

O Benfica, segundo classificado, com seis pontos, recebe no domingo o Farense, 18.º e último, ainda sem pontos, no Estádio da Luz, às 18:30 horas, em jogo que será arbitrado por Tiago Martins (Lisboa)