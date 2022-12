Farense vence Marítimo com "bis" de Pedro Henrique na Taça da Liga

Com os golos do avançado brasileiro, aos 24 e 85 minutos, ambos após assistências de Marco Matias, o Farense, mais eficaz na partida, igualou Sporting e Rio Ave, que se defrontam hoje à noite em Vila do Conde, todos com três pontos.



O Marítimo segue no quarto e último lugar do Grupo B, sem pontos e já sem aspirações à vitória no agrupamento, que dá acesso aos quartos de final, tendo somado a segunda derrota em dois jogos.



O jogo teve uma primeira parte fraca e sem grande emoção, com o Farense, que se procurava redimir da goleada imposta pelo Sporting (6-0) na ronda anterior da prova, a sair 'por cima' ao intervalo com extrema eficácia, marcando no único remate à baliza 'maritimista' efetuado naquele período.



Depois de a primeira ameaça da partida ter pertencido aos forasteiros, num remate de Liza que saiu junto ao poste, aos sete minutos, os algarvios chegaram à vantagem, aos 24 minutos, com um cabeceamento certeiro de Pedro Henrique ao segundo poste, após livre da esquerda de Marco Matias.



O Marítimo somou vários remates, com Miguel Sousa a obrigar Rafael Defendi a excelente defesa, aos 33, e perdeu o guardião Trmal por lesão (40).



A equipa 'maritimista' ainda festejou o empate, nos descontos da primeira parte, mas o golo de Liza foi anulado por fora de jogo, depois da revisão de imagens pelo videoárbitro.



João Henriques apostou em três mudanças no 'onze' para a segunda parte e os madeirenses voltaram mais pressionantes, assumindo o ascendente em busca do empate, que só não chegou, aos 50, porque Defendi se opôs ao remate bem direcionado de Rafael Brito.



Miguel Silva evitou o 2-0 com uma grande 'mancha' perante o isolado Rui Costa, aos 56, enquanto o Marítimo continuava à procura do golo que teimou em fugir, apesar das tentativas de Xadas (60 e 70) e Pablo Moreno (77).



Em contra-ataque, aos 85 minutos, a equipa de Vasco Faísca selou o resultado final com nova finalização de Pedro Henrique, depois de mais um cruzamento com 'conta, peso e medida' de Marco Matias, que soma nove assistências em jogos oficiais esta época.



Rafael Defendi voltou a mostrar-se como a outra grande figura da sua equipa até ao apito final, com duas boas defesas a remates de Xadas (89) e Joel Tagueu (90+4).







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Marítimo, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Henrique, 24 minutos.



2-0, Pedro Henrique, 85.







Equipas:



- Farense: Rafael Defendi, Talocha (Bandarra, 59), Robson, Muscat, Abner (Gonçalo Silva, 90), Marcos Paulo (Cláudio Falcão, 59), Vítor Gonçalves, Cristian Ponde, Marco Matias (Elves Baldé, 90), Rui Costa (Velasquez, 66) e Pedro Henrique.



(Suplentes: Ricardo Velho, Lucão, , Gonçalo Silva, Marcos Paulo, Vasco Lopes, Fabrício Isidoro, Pedro Henrique e Elves Baldé).



Treinador: Vasco Faísca.



- Marítimo: Trmal (Miguel Silva, 40), Paulinho, Matheus, Zainadine, Vítor Costa, João Afonso (Xadas, 46), Rafael Brito, Lucho (Joel Tagueu, 46), Miguel Sousa (Diogo Mendes, 46), André Vidigal (Pablo Moreno, 74) e Liza.



(Suplentes: Miguel Silva, Cláudio Winck, Pablo Moreno, Diogo Mendes, Xadas, Cardoso, China, Leo Andrade e Joel Tagueu).



Treinador: João Henriques.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucho (13), Paulinho (30), Talocha (54), Xadas (75) e Rafael Brito (82).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.