Farense vence Portimonense no fecho da preparação para a I Liga

O Farense venceu hoje o Portimonense, por 2-1, em jogo particular disputado à porta fechada no Estádio Municipal de Portimão, no fecho da preparação para a I Liga portuguesa de futebol.

O triunfo do Farense ficou definido ainda na primeira parte, com golos de Elves Baldé (24 minutos) e Rui Costa (39), e a equipa da casa reagiu no segundo tempo, através do reforço Paulinho, que marcou de grande penalidade (77).



O Farense conseguiu a segunda vitória da pré-época, às quais soma quatro derrotas, enquanto o Portimonense fechou esta fase de preparação com dois empates e três derrotas.



Na primeira jornada da I Liga 2023/2024, o Farense recebe o Casa Pia e o Portimonense desloca-se ao terreno do Gil Vicente, ambos os jogos marcados para 12 de agosto.