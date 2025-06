Fariolo vai ser novo treinador do FC Porto

E é precisamente de Itália que chega a aprovação desta aposta na voz do compatriota Ivone de Franceschi.De Franceschi antigo jogador do Sporting aprova a contratação de Francesco Farioli, que é visto como um discípulo do atual técnico do Marselha Roberto de Zerbi.Farioli começou como técnico principal na Turquia, passando depois pelo Nice, em França, e mais recentemente esteve no Ajax onde na última temporada desperdiçou 9 pontos de vantagem, nas últimas cinco jornadas, e perdeu o campeonato para o PSV.