Fary rende Ricardo Costa e reassume cargo de diretor desportivo do Boavista

“Ricardo Costa cessou as funções de diretor desportivo para a área do futebol profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye. O Boavista agradece a Ricardo Costa todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviu este símbolo”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos ‘axadrezados’ na Internet.



Ricardo Costa, de 39 anos, retirou-se dos relvados em agosto de 2020 para ser designado como diretor desportivo do Boavista, na sequência de um defeso marcado pela profunda remodelação estrutural do emblema campeão nacional em 2000/01.



Natural de Vila Nova de Gaia, o ex-defesa formou-se entre o Valadares e o Boavista e alinhou pelos alemães do Wolfsburgo, os franceses do Lille, os espanhóis do Valência e do Granada, os cataris do Al-Sailiya, os gregos do PAOK e os suíços do Luzern.



Além de ter sido campeão germânico em 2008/09, Ricardo Costa conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido de Oliveira, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental pelo FC Porto (1999-2007).



O campeão europeu sub-18 em 1999 e vencedor do Torneio de Toulon em 2001 regressou ao futebol luso em 2017/18 e cumpriu duas temporadas no Tondela, antes de pendurar as chuteiras com um golo em 32 aparições ao serviço do Boavista.



Ricardo Costa é substituído por Fary Faye, que jogou pelo clube do Bessa em duas ocasiões (2003-2008 e 2011-2015) e assumiu funções mais próximas da administração liderada por Vítor Murta no verão, depois de cinco épocas como diretor desportivo.