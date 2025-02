Fase do Boavista não torna jogo "mais fácil ou mais difícil" para Estoril Praia

Colocado perante a conjetura atual dos ‘axadrezados’, que na recente reabertura do mercado voltaram a não poder inscrever novos jogadores, contam com várias lesões e ainda perderam o seu treinador, Cristiano Bacci, que se demitiu, Ian Cathro considera que tal não terá reflexo na partida, que espera competitiva.



“Não acho que vá ser mais difícil por causa de tudo isso, mas também não será mais fácil por nada disso. Não vamos jogar contra o momento ou as circunstâncias do Boavista, vamos jogar contra a equipa do Boavista, que é muito competitiva”, assumiu, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.



Cathro reiterou que a perspetiva do Estoril Praia para a partida residiu na preparação para um adversário que se apresentará agressivo e a colocar uma oposição dura de bater, e não considerou relevante estipular favoritismos.



“Depende da perceção de cada um. A nossa não é nada disso: olhámos para a equipa do Boavista, pelos jogadores, pelo comportamento, pelo tipo de jogo que esperávamos, pelo nosso momento e o que queremos fazer”, assegurou o escocês.



O responsável técnico pelo conjunto da Amoreira não altera, por isso, a sua visão em função do que vive o adversário, priorizando a sua vontade de “fazer um grande jogo” e conquistar a quinta vitória consecutiva na I Liga.



“Eles podem querer dar uma resposta ou, num momento difícil, isso pode criar mais união. Não vivemos nesse mundo - procuramos o jogo, queremos fazer o melhor jogo possível, queremos melhorar em todos os momentos do jogo e queremos fazer um grande jogo de futebol para que as pessoas que vão ao estádio também gostem de nos ver jogar”, projetou ainda.



O técnico estorilista mostrou-se satisfeito por verificar que a tranquilidade impera no trabalho diário e considera que tal estará a contribuir para o bom momento desportivo que o Estoril Praia atravessa – cumpriu cinco jogos sem derrotas e venceu os últimos quatro.



“Acho que isso vai ser sempre verdade quando temos a nossa ideia, pelo trabalho que queremos fazer aqui, que é construir algo diferente. Normalmente, fazer algo diferente é mais difícil, mas nós queremos fazê-lo. Estamos neste caminho e como já disse várias vezes, vão haver mais altos e baixos e nós vamos continuar na mesma a tentar ser melhores jogadores”, reforçou, confiante.



Colocado perante a boa forma recente do avançado Begraoui, que marcou três golos nas últimas quatro partidas, Ian Cathro preferiu apontar para a qualidade do coletivo e a importância de cada elemento, incluindo o marroquino.



“Não gosto muito de falar de bons e maus momentos porque, sinceramente, neste caminho, o que digo que pode ter impacto nesta série de resultados é o trabalho diário de cada um”, recordou o treinador, insistindo numa ideia coletiva.



O Estoril Praia, em oitavo lugar, com 27 pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Boavista, 18.º e último classificado, com 12, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.