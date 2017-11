FC Porto à procura de consolidar a liderança da I Liga

RTP 25 Nov, 2017, 07:46 / atualizado em 25 Nov, 2017, 07:49 | Futebol Nacional

A equipa orientada por Sérgio Conceição procura vencer esta noite o Desportivo das Aves, 16º e antepenúltimo classificado da liga. O encontro tem início marcado para as 20h30.



A formação vem de um empate (1-1) frente aos turcos do Besiktas, a contar para a Liga dos Campeões, onde conseguiu desde logo garantir a presença na Liga Europa, mas continua ainda na luta por um lugar nos oitavos de final da liga milionária.



Caso vença a partida, o FC Porto fica provisoriamente a sete pontos do Sporting e a oito pontos do Benfica. Os dois clubes rivais de Lisboa, respetivamente segundo e terceiro classificados, só entram em campo no domingo: a formação de Alvalade desloca-se a Paços de Ferreira, enquanto o Benfica recebe o Vitória de Setúbal em casa.



Os jogos desta semana acontecem já com a próxima jornada no horizonte. FC Porto e Benfica têm encontro marcado no Estádio do Dragão na próxima sexta-feira, em jogo da 13ª jornada da I Liga.



A jornada iniciada esta sexta-feira esteve ameaçada com uma possível greve de árbitros, que acabou por ser adiada.