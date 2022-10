FC Porto anuncia lotação esgotada para clássico diante do Benfica

Os bilhetes para o clássico de sexta-feira entre FC Porto e Benfica, no encontro de abertura da 10.ª jornada da I Liga, que decorrerá no Estádio do Dragão, no Porto, estão esgotados, informaram hoje os campeões nacionais de futebol.