FC Porto B goleia por 4-0 na receção ao Farense

O FC Porto B conseguiu superiorizar-se ao Farense através dos golos de Rodrigo Pinheiro (16), Nilton Varela (65) e Abraham Marcus (72 e 79), numa partida que ficou marcada pelo regresso dos 'azuis e brancos' ao Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, perante as obras de intervenção no relvado do Estádio Luís Filipe Menezes, atual casa da formação secundária portista.



Ao 16.º minuto de jogo, o lateral direito Rodrigo Pinheiro aproveitou um livre batido rapidamente, numa aparente desconcentração da defensiva visitante, para aparecer isolado e disparar forte, num remate ainda desviado pelo guardião Ricardo Velho, mas que apenas terminou no fundo das redes, dando vantagem aos 'dragões'.



A abrir o segundo tempo, a formação de Vasco Faísca ficou próxima de restabelecer a igualdade na partida por intermédio de um livre lateral batido por Marco Matias, que cruzou para a cabeça de Muscat enviar a bola ao poste esquerdo da baliza defendida por Roko Runje (50).



Pouco depois, aos 65, Nilton Varela acabou mesmo por conseguir o segundo golo para o FC Porto B, após desmarcar-se nas costas da defensiva algarvia e receber um passe cirúrgico de Vasco Sousa, e o extremo, isolado frente ao guarda-redes adversário, finalizou de forma tranquila.



Numa altura em que os 'dragões' dominavam a partida de uma forma mais acentuada, aproveitando os espaços que a equipa de Faro deixava para o contra-ataque, Marcus deixou a sua primeira marca na lista de marcadores na partida (72), respondendo com uma finalização eficaz a um passe de Sidnei Tavares, que conduziu a bola desde o seu meio-campo defensivo.



Perante o descontrolo emocional dos visitantes, que viam a sua situação no jogo cada vez mais dificultada, o 'capitão' do Farense, Róbson, agrediu Wendel Silva, o que levou o árbitro Anzhony Rodrigues a expulsar o central, sendo que o ponta de lança portista seguidamente viu também o cartão vermelho, que poderá ter sido motivado por protestos (74).



O quarto e último golo chegaria novamente por Marcus, aos 79, com o nigeriano a aproveitar o passe de Nilton Varela para puxar a bola para dentro e finalizar, com a bola a entrar pelo canto inferior direito da baliza farense.



Até ao final, houve ainda tempo para a expulsão de Bernardo Folha, que deixou os 'dragões' reduzidos a nove jogadores.



Com este resultado, o FC Porto ascende ao quinto lugar da II Liga, com 22 pontos, em igualdade pontual com Benfica B, Vilafranquense e Estrela da Amadora, e o Farense mantém o segundo, com 28, perdendo a oportunidade de se aproximar do líder Moreirense.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B - Farense, 4-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Rodrigo Pinheiro, 16 minutos.



2-0, Nilton Varela, 65.



3-0, Abraham Marcus, 72.



4-0, Abraham Marcus, 79.







Equipas:



- FC Porto B: Roko Runje, Rodrigo Pinheiro, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes (Dinis Rodrigues, 88), Bernardo Folha, Vasco Sousa (Silvestre Varela, 81), Abraham Marcus (Umaru Candé, 88), Sidnei Tavares (Rodrigo Fernandes, 81), Nilton Varela (Rui Monteiro, 87) e Wendel Silva.



(Suplentes: Ivan Cardoso, Dinis Rodrigues, Romain Correia, Rodrigo Fernandes, Rui Monteiro, Umaro Candé, Jorge Meireles, Luís Mota e Silvestre Varela).



Treinador: António Folha.



- Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra, Róbson, Muscat, Abner, John Velásquez (Elves Baldé, 45+03), Vítor Gonçalves (Cláudio Falcão, 58), Marcos Paulo (Fabrício Isidoro, 59), Marco Matías, Pedro Henrique (Gonçalo Silva, 80) e Rui Costa (Lucão, 80).



(Suplentes: Rafael Defendi, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Talocha, Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão, Lucão, Elves Baldé e Mohamed Belloumi).



Treinador: Vasco Faísca.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Vítor Gonçalves (6), João Marcelo (10), João Mendes (20), Muscat (83) e Bernardo Folha (83). Cartão vermelho para Róbson (74), Wendel Silva (74) e Bernardo Folha (88).



Assistência: cerca de 200 espetadores.