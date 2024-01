FC Porto B quebra sequência de derrotas e atrasa perdulário Tondela

As melhores ocasiões dos tondelenses, quintos classificados com os mesmos 28 pontos do Marítimo, quarto, bateram nos ‘ferros’ da baliza ‘azul e branca’, naquele que foi o quinto jogo sem perder.



Já o FC Porto B, que perdeu os últimos cinco jogos, voltou aos pontos, totalizando 22, que o colocam no 11.º posto.



A primeira parte foi equilibrada, com as duas equipas a pressionarem e a criarem oportunidades de golo, quase alternadamente, com o primeiro remate a sair do FC Porto B (02) mas com o Tondela a ser mais ameaçador.



Exemplo disso ocorreu aos 15 minutos, quando Roberto tentou marcar de ‘bicicleta’, após um canto de Bebeto, acertando nos postes da baliza do FC Porto B.



No mesmo lance, Ceitil sofreu falta, punida com castigo máximo, que, na conversão, Roberto voltou a acertar no ‘ferro’ da baliza defendida por Gonçalo Ribeiro.



Luan Farias protagonizou os outros dois lances mais ‘perigosos’ do lado dos anfitriões, aos 36 e 45, sem conseguir bater o guarda-redes ‘azul e branco’.



O Tondela voltou a estar mais perto do golo na segunda parte, novamente por Bebeto, a permitir a defesa de Gonçalo Ribeiro, e Ceitil, a atirar ao lado, tendo, numa das últimas jogadas do encontro, aos 90+5, disposto de uma ocasião soberana para desempatar o jogo.



Daniel dos Anjos surgiu isolado, frente ao guarda-redes dos ‘dragões’, que negou o golo ao avançado brasileiro, que tinha saído do banco de suplentes durante a segunda parte.







Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – FC Porto B, 0-0.







Equipas:



– Tondela: Ricardo, Bebeto, Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Lucas Barros, Hélder Tavares (Samuel Lobato, 60), Ceitil, Xavier (Daniel dos Anjos, 72), Luan Farias (Pedro Maranhão, 73), Roberto e Rui Gomes (Cícero, 78).



(Suplentes: Léo, Cícero, Lucas Mezenga, Samuel Lobato, Costinha, Luís Rocha, Cuba, Pedro Maranhão e Daniel dos Anjos).



Treinador: Tozé Marreco.



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Martim Fernandes, Romani Correia, Gabriel Brás, Rodrigo Pinheiro, Gui Guedes (Gonçalo Sousa, 78), Braima Sambú, Rodrigo Mora (Ussumane Djaló, 67), Vasco Sousa, Nilton Varela (Kennyd Lucas, 78) e Anhá Candé (António Ribeiro, 90+1).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Eric Pimentel, António Ribeiro, Adramane Cassama, André Oliveira, Ussumane Djaló, Gonçalo Sousa, Kennyd Lucas e Rui Monteiro).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gui Guedes (24), Ricardo Alves (32), Hélder Tavares (39), Bebeto (45+1) e Lucas Barros (83).



Assistência: 1.126 espetadores.