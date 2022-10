FC Porto B sobe ao pódio

Zé Pedro abriu o marcador, de grande penalidade, aos 35 minutos, João Mendes aumentou a vantagem, aos 63, e Luís Mota selou o resultado final, aos 90+1, também de penálti, já depois do vermelho direto mostrado ao anfitrião Simão Martins, aos 81.



As duas derrotas consecutivas do Trofense obrigavam o 17.º classificado a ganhar para fugir à zona de despromoção, mas desde cedo, os ‘bês’ portistas, reforçados por Wilson Manafá, mostraram-se capazes de levar os três pontos da Trofa.



Uma saída imprudente de Miguel Santos deixou a baliza à mercê dos ‘dragões’, João Mendes ganhou na velocidade ao guardião e serviu Jorge Meireles, que viu o golo negado por uma grande intervenção de Tiago André.



Os trofenses responderam pouco depois, num bom cruzamento de Tiago Manso ao segundo poste, ao qual Maiga respondeu com um cabeceamento ‘picado’ que saiu por cima da trave.



Já depois de um golo anulado por fora de jogo a Samba Koné, os portistas acabariam por chegar à vantagem por intermédio do ‘capitão’ Zé Pedro, de grande penalidade, depois de uma falta de Miguel Santos sobre Nilton.



Ainda em cima do intervalo, Okitokandjo ficou muito perto do empate, mas o remate, em zona promissora, saiu ao lado.



Para o segundo tempo, Bruno China substituiu Vasco Rocha e Schurrle por Martim Maia e Vilson Caleir e este último ficou perto da igualdade, ao rematar muito perto do poste depois de cruzamento rasteiro de Traquina, naquela que foi a melhor ocasião dos locais.



No entanto, o FC Porto acabaria por aumentar a vantagem graças a um bom trabalho de Jorge Meireles, que rodou sobre o defesa e abriu na esquerda para João Mendes, que, com espaço, rematou forte para má intervenção de Miguel Santos, que deixou o esférico fugir-lhe por entre as mãos.



O avançado portista voltou a estar em destaque a 10 minutos do fim, quando fugiu a Simão Martins e seguiu isolado para a baliza, até ser travado em falta pelo defesa Simão Martins, que viu o cartão vermelho direto.



Já nos descontos, Marcos Brazão assinalou novo penálti, num lance duvidoso, considerando que Martim Maia fez falta sobre Sidnei Tavares, e o recém-entrado Luís Mota fez o resultado final na sua estreia a marcar pelos ‘dragões’.



Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.



Trofense – FC Porto B, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Zé Pedro, 35 minutos (grande penalidade).



0-2, João Mendes, 63.



0-3, Luís Mota, 90+1 (grande penalidade).







Equipas:



- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso (Caio Marcelo, 71), Mutsinzi, Simão Martins, Tiago André, Vasco Rocha (Vilson Caleir, 46), Beni, Schurrle (Martim Maia, 46), Traquina (Djalma, 71), Okitokandjo e Maiga (Pachu, 71).



(Suplentes: Tiago Silva, Martim Maia, Andrézinho, Vanilson, Djalma, Pachu, Caio Marcelo, Vilson Caleir e Bechou).



Treinador: Bruno China.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Wilson Manafá, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes, Sidnei Tavares, Vasco Sousa (Umaro Candé, 89), Samba Koné (Levi Faustino, 67), Marcus (Rodrigo Ferreira, 83), Jorge Meireles (Luís Mota, 89) e Nilton (Abuashvili, 89).



(Suplentes: Roko Runje, Romain Correia, Abuashvili, Martim Fernandes, Rdorigo Ferreira, Rui Monteiro, Umaro Candé, Levi Faustino e Luís Mota).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nilton (19), Miguel Santos (33), Samba Koné (52), Okitokandjo (58), Beni (65), Marcus (65) e João Marcelo (83). Cartão vermelho direto para Simão Martins (81).



Assistência: 510 espetadores.