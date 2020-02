FC Porto B vence Varzim com lição de eficácia

Afonso Sousa, aos 22 minutos, colocou os 'azuis e brancos' na frente do marcador e, apesar de os poveiros terem reagido no segundo tempo, mas falhando várias oportunidades de golo, coube ao avançado Bori Enow, já aos 90+3, dar volume à vantagem do FC Porto.



Com este resultado, os jovens 'dragões', que amealharam a terceira vitória consecutiva, sobem para um mais tranquilo 13.º posto, agora com 24 pontos, enquanto que o Varzim, que está em curva descendente após quatro jogos na prova sem vencer, segue no nono lugar, com 27 pontos.



O FC Porto B entrou melhor e, já depois de Fábio Vieira, na sequência de um livre, ter obrigado o guarda-redes local, Serginho, a defesa apertada, inaugurou o marcador, aos 22, num rápido contra-ataque finalizado por Afonso Sousa.



O Varzim, que no primeiro tempo não fez melhor do que um remate de Lumeka, aos 39, só conseguiu esboçar uma reação convincente após o intervalo.



Nesse período, os poveiro dominaram por completo e criaram uma série de evidentes oportunidades para chegar ao empate, nomeadamente num remate de Leonardo Ruiz ao poste, aos 58, e num falhanço incrível de Stanley, que, com a baliza à mercê, rematou por cima, já aos 72.



Ao desperdício dos locais, o FC Porto, que esteve coeso a defender, revelou-se 'letal' já no período de descontos, quando, aproveitando o adiantamento do adversário, esboçou mais um contra-ataque, que culminou com um remate de Boris Enow.







Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - FC Porto, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Afonso Sousa, 22 minutos.



0-2, Boris Enow, 90+3.







Equipas:



- Varzim: Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Rui Coentrão, Pedro Ferreira, Rui Moreira (Baba Sow, 76), Minhoca (Caetano, 64), Soisalo, Leonardo Ruiz (Stanley, 63) e Lumeka.



(Suplentes: Ismael, Alan Henrique, Zé Diogo, Caetano, Stanley, Frederic e Baba Sow).



Treinador: Paulo Alves.



- FC Porto B: Ricardo Silva, Musa Yahaya, Ferraresi, Pedro Justiniano, Luís Mata, Ndiaye, Fábio Vieira, João Mário (Boris Enow, 58), Rodrigo Valente, Afonso Sousa (Madi Queta, 72) e Nkeng (Gonçalo Brandão, 83)



(Suplentes: Meixedo, Diogo Bessa, Ángel Torres, Madi Queta, Boris Enow, Gonçalo Brandão e Papalele).



Treinador: Rui Barros.







Árbitro: Luís Maximiano (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Moreira (40), Ferraresi (43), João Mário (56), Musa Yahaya (74), Caetano (80), Ricardo Silva (85) e Boris Enow (90+4).



Assistência: cerca 1.00 espetadores.